Появился способ сломать ChatGPT в пару кликов



Популярный чат-бот ChatGPT не может «переварить» изображения определенного типа. Об этом пишет Digital Trends.



Согласно источнику, способ сломать ChatGPT случайно обнаружил пользователь X-Twitter. Он загрузил в чат-бота картинку, на которой изображен «цифровой шум» — просто черный фон и вертикальные линии по всему периметру. Оказалось, что ChatGPT не может «переварить» такое изображение и каждый раз выходит из строя, когда видит его.











Независимо от предыдущих запросов и от того, сопровождается ли картинка текстовыми инструкциями или нет, в ответ бот постоянно выдает ошибку «Хм… кажется, что-то пошло не так». После этого чат приходится перезагружать, так как все следующие запросы не выводят нейросеть из ступора. Независимо от предыдущих запросов и от того, сопровождается ли картинка текстовыми инструкциями или нет, в ответ бот постоянно выдает ошибку «Хм… кажется, что-то пошло не так». После этого чат приходится перезагружать, так как все следующие запросы не выводят нейросеть из ступора.