Появился способ сломать ChatGPT в пару кликов

Олег

ChatGPT


Популярный чат-бот ChatGPT не может «переварить» изображения определенного типа. Об этом пишет Digital Trends.

Согласно источнику, способ сломать ChatGPT случайно обнаружил пользователь X-Twitter. Он загрузил в чат-бота картинку, на которой изображен «цифровой шум» — просто черный фон и вертикальные линии по всему периметру. Оказалось, что ChatGPT не может «переварить» такое изображение и каждый раз выходит из строя, когда видит его.

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ChatGPT

Независимо от предыдущих запросов и от того, сопровождается ли картинка текстовыми инструкциями или нет, в ответ бот постоянно выдает ошибку «Хм… кажется, что-то пошло не так». После этого чат приходится перезагружать, так как все следующие запросы не выводят нейросеть из ступора. 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

Seagull
–537
Seagull
И какой в этом практический смысл???
Вчера в 22:09
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st00p1dm0nkey
+4204
st00p1dm0nkey Seagull
Для it гопников, смотри как я нейронку вырубил…эь
2 часа назад в 22:45
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