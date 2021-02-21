Apple AirPods — одни из самых популярных беспроводных наушников в мире, однако у них, как и у многих TWS-наушников, есть недостаток: через несколько часов прослушивания музыки они попросятся в кейс на подзарядку. И теперь эта проблема решена. Само решение называется PodChain Pro, а разработчиком выступает M. Craftsman, который называет его «первым беспроводным носимым зарядником для AirPods».

Сам по себе девайс представляет цепочку с небольшой коробочкой, куда спрятан аккумулятор. Концы цепочки имеют магнитные коннекторы для подключения к наушникам, и PodChain Pro способен зарядить их три раза, тем самым продлевая время автономной работы до 16 часов. 



Конечно, такой аксессуар лишает наушников главного преимущества — отсутствия проводов, однако, с другой стороны, с PodChain Pro потерять AirPods становится куда сложнее, да и автономность в 16 часов рекордна для TWS-наушников.

Девайс совместим как с AirPods, так и с AirPods Pro, и он появится на краудфандинговой платформе Indiegogo 23 февраля по цене $39 (2900 рублей), если вы попадете в первую сотню заказавших. В дальнейшем цена вырастет до $60. Производитель обещает выпустить новинку в трех цветах. 


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The World's first wearable charger for Airpods PRO and Airpods The World's first wearable charger for Airpods PRO and Airpods

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