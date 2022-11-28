Приложение Lensa стало невероятно популярным в России. Почему все без ума от него?





В топ рейтинга самых скачиваемых из App Store в России приложений попала Lensa. Это разработка российских разработчиков, которые ранее прославились приложением Prisma.



Релиз Lensa состоялся в конце 2018 года, это фоторедактор, позволяющий автоматически обрабатывать селфи-снимки с помощью инструментов, работающих на основе самообучаемых машинных алгоритмов. С недавним обновлением приложение научилось генерировать аватарки в сотнях стилей.



В приложении нужно выбрать 10-20 собственных селфи, а из них после обработки искусственным интеллектом получается от 50 до 200 красивых (или не очень) изображений в разных стилях. Иногда приложение даёт сбой, который может выражаться, к примеру, в косоглазии (даже если его нет) и прочих артефактах.







Само приложение Lensa бесплатное, но генерировать аватарки с помощью ИИ в нём можно только за деньги: 50 штук — 279 р., 100 — 449 р., 200 — 649 р. Кстати, на Android цены намного ниже: 50 штук — 189 р., 100 — 309 р. и 200 — 429 р. Популярность Lensa наглядно видна в соцсетях и мессенджера, пользователи массово выставляют напоказ аватарки, сгенерированные в этом приложении.



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