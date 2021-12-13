«Яндекс» добавил в свое приложение раздел для хранения бонусных карт. Об этом сообщается на главной странице приложения.
Фирменное приложение «Яндекса» получило новую возможность — теперь в нем можно хранить бонусные и дисконтные карты любых магазинов. Если вы раньше использовали специальные приложения-кошельки для этой цели, то теперь можно обойтись одним приложением «Яндекса».
Чтобы добавить бонусную карту в свое хранилище, запустите приложение «Яндекс с Алисой» и найдите на главной странице блок «Бонусные карты». Если его нет, можно попросить Алису открыть новый раздел. Далее вы увидите длинную кнопку «Сканировать карту». Поддерживаются только те карты, которые имеют штрих-код или QR-код — его нужно отсканировать «умной камерой». После распознавания кода нужно немного подождать, пока приложение сгенерирует виртуальную карту.
Помимо добавления уже имеющихся карт, в этом разделе можно оформить карты Metro или «Перекрестка», если ранее у вас их не было. Выпущенная карта сразу добавится в ваше хранилище. В дальнейшем ее можно быстро найти в разделе «Сервисы» — карты отображаются в верхней части экрана.
Ранее мы рассказали о другой функции приложения «Яндекс с Алисой» — фильтре СМС-спама — и о том, как ее включить и использовать. Кроме того, приложение YouTube тоже развивается — недавно оно тоже получило полезное нововведение.
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