С молотка аукционного дома Christieʼs была продана цифровая работа художника Майка Винкельманна, который наиболее известен как Beeple, под названием «Everydays: The First 5000 Days». Её стоимость составила 69,3 миллиона долларов. Файл был подписан NFT-токеном, гарантирующим его подлинность.NFT-токен (Non-fungible token) — это цифровые активы, созданные на блокчейне, гарантирующие оригинальность предмета, а также право собственности его владельца. Невзаимозаменяемый токен уникален, его нельзя подделать или воспроизвести. С помощью этой технологии могут подписываться фотографии, видео, цифровые произведения искусства, а также элементы в играх.JPG-файл «Everydays: The First 5000 Days» представляет собой коллаж из всех изображений, которые художник публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней, начиная с 2007 года. Сообщается, что аукцион длился две недели, а стартовая цена лота составляла 100 тысяч долларов.Таким образом стоимость цифровой работы Майка Винкельманна стала третьей по величине после Джеффа Кунса (91,1 миллиона долларов) и Дэвила Хокни (90,3 миллиона долларов). Таким образом ценник «Everydays: The First 5000 Days» превзошел цену многих физических картин знаменитых художников, среди которых Эжен Делакруа, Марсель Дюшан и Франсиско Гойя. В ходе торгов аукционного дома Christieʼs впервые к оплате была принята криптовалюта Ethereum.