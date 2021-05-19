





Мы привыкли к тому, что большинство современных смартфонов представляют собой достаточно крупные «кирпичи» с большими экранами без QWERTY-клавиатур. Однако мало кто будет спорить с тем, что печатать на физической клавиатуре все же удобнее, чем на сенсорной, и теперь достаточно редких смартфонов с такими клавиатурами стало на один больше.Новинка называется Titan Pocket, и она не только имеет QWERTY-клавиатуру, но и смешной по современным мерками 3.1'' IPS-экран с разрешением 716 x 720 пикселей. Остальное «железо» сложно назвать слабым: MediaTek P70, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища позволяют шустро работать установленному Android 11.Кроме того, смартфон может похвастаться крупным для такой диагонали аккумулятором на 4000 мАч — однако это сказалось на толщине, которая составляет 16.8 мм. Кроме того, Titan Pocket получил камеру на 16 Мп, модуль NFC, поддержку двух SIM-карт с LTE и устойчивость к падениям, однако водозащиты нет.Что интересно, физическая клавиатура предлагает не только английскую QWERTY-раскладку, но и русскую (TRANSLIT), французскую (AZERTY), немецкую (QWERTZ) и несколько других. Также физическая клавиатура может похвастаться сенсорным слоем для скроллинга информации на дисплее. Что касается цены, то Titan Pocket оценен всего в $159 (11 700 рублей) и его уже можно предзаказать на Kickstarter. При этом цель собрать 50 тысяч долларов побита уже в 10 раз — а ведь сбор средств продлится еще месяц.