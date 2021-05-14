Мы уже привыкли к тому, что современные ноутбуки по сути одноразовые, как и смартфоны: процессоры, видеокарты и даже ОЗУ с SSD стали припаивать на плату, так что их замена и апгрейд невозможны. И компания Framework решила идти своим путем, выпустив ноутбук, где менять можно буквально все.
Мы рассказали о нем еще в феврале, однако теперь появились важные уточнения по ценам и «железу». Ноутбук получит 13.5'' дисплей и будет достаточно легким и компактным. Базовая версия лэптопа под названием Framework Laptop DIY Edition, которая приедет к пользователям в состоянии «собери сам», будет стоить $750 за версию на Core i5-1135G7 с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ. При этом менять можно будет все — даже порты будут в виде съемных модулей, так что можно будет за пару минут заменить USB на, например, HDMI.
К тому же компания обещает в будущем выпускать новые материнские платы с новыми процессорами, что теоретически делает ноутбук практически вечным. При этом покупать модули можно будет в фирменном магазине Framework Marketplace, и на каждом из них будет QR-код, ведущий к подробной инструкции по замене.
Также стала известна цена топовой версии лэптопа с Core i7-1185G7, 32 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и поддержкой vPro — за нее придется отдать $2000. Разумеется, будут доступны любые промежуточные версии, поэтому можно будет легко сконфигурировать «ноутбук своей мечты».
В США уже стартовал предзаказ на Framework Laptop — для этого нужно внести задаток в размере $100. Точных сроков поставок ноутбука компания не называет, сетуя на дефицит и пандемию коронавируса, однако надеется, что к концу года лэптоп можно будет заказать по всему миру.
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