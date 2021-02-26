





Мы уже привыкли к тому, что в ноутбуках распаяны на плате процессоры и видеокарты. Привыкаем к тому, что и ОЗУ с SSD заменить получается далеко не всегда. Однако компания Framework, основанная в Сан-Франциско в 2019 году, решила пойти наперекор тенденциям рынка, представив одноименный лэптоп, где можно заменить практически все. Даже порты.Ультрабук получился тонким (15.85 мм) и легким (1.3 кг), а также может похвастаться отличным дисплеем: 13.5'' IPS-матрица имеет соотношение сторон 3:2 и разрешение 2256х1504. Изменить эти характеристики не получится (хотя дисплейный модуль все же можно будет заменить при поломке), но вот дальше идет рай для компьютерщика.В лэптопе используются процессоры Intel Core 11-ого поколения (Tiger Lake). Увы, компания Intel не выпускает их в сокетном исполнении, поэтому Framework пошла другим путем — время от времени будут выходить... новые материнские платы с более мощными CPU!На данном этапе ОЗУ стандарта DDR4 может быть до 64 ГБ — разумеется, оба слота доступны для апгрейда. Емкость NMVe SSD может достигать 4 ТБ, но никто не мешает в будущем поставить любой свой накопитель. Дальше — больше: для ноутбука будут выходить специальные адаптеры по типу PCMCIA-карт (если их кто-то еще помнит), что позволит по своему желанию добавлять различные порты, такие как USB-C, USB-A, microSD, видеовыходы и так далее. Всего будет доступно четыре отсека для таких адаптеров.Также в эпоху Zoom радует хорошая веб-камера, способная выводить FHD с 60 кадрами в секунду. Можно выделить достаточно емкий аккумулятор на 55 Втч, и Framework отмечает тихую клавиатуру с ходом клавиш в 1.5 мм. Также компания сообщает, что корпус на 50% состоит из переработанного алюминия и на 30% из переработанного пластика, упаковка также изготовлена из переработанных материалов.Работать ноутбук будет на Windows 10, и последняя его фишка — все заменяемые компоненты будут иметь QR-коды, которые ведут на страничку с информацией, где их можно купить и как правильно поменять. Данные о цене Framework обещает сообщить в ближайшее время, а поставки компания планирует начать летом.