Мы уже привыкли к тому, что в ноутбуках распаяны на плате процессоры и видеокарты. Привыкаем к тому, что и ОЗУ с SSD заменить получается далеко не всегда. Однако компания Framework, основанная в Сан-Франциско в 2019 году, решила пойти наперекор тенденциям рынка, представив одноименный лэптоп, где можно заменить практически все. Даже порты.

Ультрабук получился тонким (15.85 мм) и легким (1.3 кг), а также может похвастаться отличным дисплеем: 13.5'' IPS-матрица имеет соотношение сторон 3:2 и разрешение 2256х1504. Изменить эти характеристики не получится (хотя дисплейный модуль все же можно будет заменить при поломке), но вот дальше идет рай для компьютерщика.



В лэптопе используются процессоры Intel Core 11-ого поколения (Tiger Lake). Увы, компания Intel не выпускает их в сокетном исполнении, поэтому Framework пошла другим путем — время от времени будут выходить... новые материнские платы с более мощными CPU!

На данном этапе ОЗУ стандарта DDR4 может быть до 64 ГБ — разумеется, оба слота доступны для апгрейда. Емкость NMVe SSD может достигать 4 ТБ, но никто не мешает в будущем поставить любой свой накопитель. Дальше — больше: для ноутбука будут выходить специальные адаптеры по типу PCMCIA-карт (если их кто-то еще помнит), что позволит по своему желанию добавлять различные порты, такие как USB-C, USB-A, microSD, видеовыходы и так далее. Всего будет доступно четыре отсека для таких адаптеров.



Также в эпоху Zoom радует хорошая веб-камера, способная выводить FHD с 60 кадрами в секунду. Можно выделить достаточно емкий аккумулятор на 55 Втч, и Framework отмечает тихую клавиатуру с ходом клавиш в 1.5 мм. Также компания сообщает, что корпус на 50% состоит из переработанного алюминия и на 30% из переработанного пластика, упаковка также изготовлена из переработанных материалов.

Работать ноутбук будет на Windows 10, и последняя его фишка — все заменяемые компоненты будут иметь QR-коды, которые ведут на страничку с информацией, где их можно купить и как правильно поменять. Данные о цене Framework обещает сообщить в ближайшее время, а поставки компания планирует начать летом.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Introducing the Framework Laptop Introducing the Framework Laptop

Ссылки по теме:

Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста

Из-за взлома серверов сотрудники CD Projekt RED уже две недели не могут заниматься Cyberpunk 2077 Из-за взлома серверов сотрудники CD Projekt RED уже две недели не могут заниматься Cyberpunk 2077

Samsung готовит конкурента MacBook Air на процессорах от Qualcomm Samsung готовит конкурента MacBook Air на процессорах от Qualcomm