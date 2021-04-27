





Мы привыкли, что космическая отрасль — это что-то отдаленное и недоступное обычному человеку. Однако в последнее время грань стала стираться: так, спутниковым интернетом Starlink теперь может воспользоваться почти любой желающий, антенна и оборудование для подключения к нему стоит доступных денег как минимум по меркам США. Вертолет Ingenuity на Марсе управляется, как стало известно, обычной SoC Snapdragon 801, которую мы встречали в флагманских смартфонах несколько лет назад.Не является исключением и новый марсоход Perseverance. Как сообщила компания Intel, NASA использовала в своем марсоходе два модуля COMEX-IE38. Их производит израильская компания CompuLab, а их сердцем является процессор семейства Bay Trail, который больше известен как Intel Atom третьего поколения. Такие процессоры достаточно массово ставились в планшеты на Windows несколько лет назад.В марсоходе они управляют 23 камерами, в том числе обрабатывают фото и видео, которые в дальнейшем скидываются на SSD объемом в 480 ГБ, с которого они уже передаются на Землю. Выбраны такие CPU были неслучайно: во-первых, этой линейке больше 7 лет и она достаточно массово эксллуатируются до сих пор (например, в дешевых китайских нетбуках и ультрабуках). То есть эта платформа максимально отлажена и стабильна.Во-вторых, тепловыделение таких Intel Atom не превышает пары ватт — собственно, именно поэтому их и ставили в пассивно охлаждаемые планшеты. На Марсе с его крайне разреженной атмосферой низкое тепловыделение компонентов критично важно, поэтому энергоэффективные Bay Trail отлично подошли.Ну и самое интересное — плату COMEX-IE38 можно свободно купить. Такие модули размером с кредитку производитель продает всем желающим, и стоят они около $150 за штуку, что далеко не «космическая» цена. Причем, что интересно, CompuLab продает их тысячами штук, и они пользуются популярностью во множестве различных областей.