





На Taobao появилась страничка, пожалуй, самого крутого монитора Samsung, который корейская компания представила еще в марте, но не сообщила точных характеристик. Теперь же мы их знаем, ровно как и цену, и охарактеризовать его можно одним словом — царский монитор. Называется он Samsung Odyssey G9 (S49AG95NC), и это обновление модели предыдущего года.Он имеет 49'' матрицу с разрешением 5120х1440 пикселей (соотношение сторон 32:9), частотой 240 Гц и радиусом 1000R. Чтобы картинка была максимально плавной, поддерживаются технологии адаптивной синхронизации частоты кадров Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, а для создания максимально реалистичных и насыщенных цветов монитор поддерживает технологию HDR2000, которая позволяет поднимать его яркость до 2000 кд/м².Используется технология mini-LED, которая обеспечивает контрастность на уровне 4000:1. Также в наличии 2000 зон подсветки, что позволяет еще лучше отображать очень темные или светлые области на экране. Разумеется, монитор отлично откалиброван: охват цветового пространства DCI-P3 составляет 95%, есть поддержка 10-битной глубины цвета. Монитор хорошо подходит для игр благодаря задержке в 1 мс (GtG), также можно отметить широкие углы обзора (до 178°).Конечно, стоит такой монстр недешево — за него хотят $4599, или в пересчете около 355 тысяч рублей. Это сравнимо со стоимостью монитора Apple Pro Display XDR, за который просят в России 379 990 рублей.