Прощаемся с MacBook Air M1: первый из новых, последний из старых, лучший из лучших

Олег

MacBook Air M1
Фото: Unsplash


С релизом свежих MacBook Air M3 компания Apple решила убрать из продажи MacBook Air с чипом M1. Он официально продавался довольно долго — три с половиной года — и его уход будет большой потерей. Вспоминаем знаковую модель ультрабука и пропитываемся его величием ниже.

Apple неслучайно установила свой первый чип Silicon M1 именно в MacBook Air — ультрабук с репутацией калькулятора для интернетика. В этом релизе осязаемо и пафосно сквозило:

«Смотрите, как умеем!»

И посмотреть было на что: компания очень постаралась, чтобы релиз её первого компьютерного SoC собственного производства наделал как можно больше шума. Чип M1 получился настолько удачным, а его воплощение в MacBook Air — настолько контрастным, что интернет буквально взорвался от этого релиза. Блогеры наперебой фонтанировали цифрами тестов и таймингами выполнения разных задач, параллельно восторгаясь тем, как легко и непринужденно этот малыш без единого кулера обходит толстые, шумные, пыхтящие макбуки на базе Intel Core i9. А самое главное — цена! Еще никогда покупатель девайса Apple не получал так много за свои $999. 

Air M1
Фото: Unsplash

Вставим слово сочувствия тем, кто успел купить MacBook Air со смешным Intel Core i3 в первой половине 2020 года за тот же прайс. Пожалуй, эту обиду они запомнят надолго. 

MacBook Air М1 можно смело назвать инженерным чудом: настолько успешные релизы с таким низким процентом проблем и оговорок у Apple случаются нечасто. Ультрабук был хорош буквально всем — производительность, габариты, дисплей, автономность, звук. Да, небольшие претензии были к веб-камере 720p, но они потерялись в океане восторга по поводу всего остального. А еще поначалу в соцсетях активно «разгоняли» тему с быстрым износом SSD-накопителя из-за того, что macOS использует его для своп; оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что худшие опасения не оправдались и никаких массовых проблем с SSD у малыша не проявилось. 

Air M1 также оказался уникальным устройством, если говорить о дизайне. Apple не стала мудрить и рисковать, устанавливая свой первый чип в новое шасси — ведь неизвестно, как свежий корпус себя покажет, а релиз должен вызвать у мира исключительно положительные эмоции. В результате мы получили тот самый Air в клиновидном дизайне, который стал первопроходцем во вселенной Apple Silicon. А позже оказался последним «классическим Эйром», ведь следующая модель получила совершенно иной дизайн, напрочь утративший всё наследие Джобса.

Air M1

Спустя три с половиной года после релиза MacBook Air M1 официально снят с продажи, и это грустная новость по нескольким причинам. Во-первых, больше не осталось ни одного Air, который можно без оговорок купить в базовой конфигурации — а ведь это основная концепция линейки. А во-вторых, мы окончательно попрощались с легендарным клиновидным корпусом Air, презентованным самим Стивом.

Несмотря на отказ Apple от Air M1, его всё еще можно будет без проблем купить в ближайшие месяцы. Более того, этот ультрабук остается прекрасным выбором за свои деньги: запечатанное устройство можно найти на просторах РФ за плюс-минус 75 тысяч рублей. Он всё так же быстро работает, держит заряд 10-12 часов и получает обновления macOS. А еще дарит последнюю возможность взять в руки «старый добрый» MacBook Air, стильно парящий над столом.

Прощай, MacBook Air от Стива: 2008-2024. 

Стив с Air

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Комментарии

lazex
+19
lazex
Реально балдёжный пепелац. Обработка тяжёлого видео 4k 60 fps в iMovie, Topaz Video AI — ему всё похрену. Перемалывает и даже почти не греется. Причем параллельно ещё спокойно серфить и обычными задачами заниматься.
50 минут назад
#
tellurian
+1628
tellurian lazex
Я тащусь от про 16’’ 2021.
Хотя в сравнении с про 2011 17’’ не сильно вижу разницу в повседневной работе.
В 17’’ ещё яблоко светится на крышке.
3 минуты назад
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