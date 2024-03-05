Прощаемся с MacBook Air M1: первый из новых, последний из старых, лучший из лучших

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С релизом свежих MacBook Air M3 компания Apple решила убрать из продажи MacBook Air с чипом M1. Он официально продавался довольно долго — три с половиной года — и его уход будет большой потерей. Вспоминаем знаковую модель ультрабука и пропитываемся его величием ниже.



Apple неслучайно установила свой первый чип Silicon M1 именно в MacBook Air — ультрабук с репутацией калькулятора для интернетика. В этом релизе осязаемо и пафосно сквозило:





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