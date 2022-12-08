Proton запустил безопасное облачное хранилище для iPhone и Android-смартфонов

Швейцарский стартап Proton выпустил мобильное приложение Proton Drive, обеспечивающее доступ к облачному хранилищу с устройств под управлением iOS и Android.
Разработчики заверяют, что все файлы и папки в облаке защищены общедоступным сквозным шифрованием Proton с открытым исходным кодом. При этом ключи шифрования хранятся только на устройстве пользователя, гарантируя, что никто другой, даже сотрудники компании, не получат доступ к содержимому.
Сервера Proton расположены в Швейцарии и Германии, что обеспечивает пользователям определённую юридическую защиту — компания утверждает, что она не подпадает под юрисдикции США и ЕС, и, как следствие, под действие соглашений об обмене разведданными.
Лимитов на размеры файлов нет, поэтому пользователи могут безопасно передавать большие объёмы данных. Приложения также предлагают автономный доступ к файлам и папкам без подключения к сети.
Кроме того, пользователи могут создавать безопасные ссылки для обмена файлами из приложения Proton Drive с кем угодно. Общие файлы также хранятся в зашифрованном виде.
Разработчики предлагают бесплатную версию с 1 ГБ облачного хранилища. В пакет Proton Unlimited за $9,99 в месяц входит 500 ГБ в облаке, а также подписка на Proton Mail, Proton Calendar и Proton VPN.
Скачать Proton Drive можно в App Store и Google Play Store абсолютно бесплатно.
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