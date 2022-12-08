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Proton запустил безопасное облачное хранилище для iPhone и Android-смартфонов

Фархад

Proton Drive

Швейцарский стартап Proton выпустил мобильное приложение Proton Drive, обеспечивающее доступ к облачному хранилищу с устройств под управлением iOS и Android.

Разработчики заверяют, что все файлы и папки в облаке защищены общедоступным сквозным шифрованием Proton с открытым исходным кодом. При этом ключи шифрования хранятся только на устройстве пользователя, гарантируя, что никто другой, даже сотрудники компании, не получат доступ к содержимому.

Сервера Proton расположены в Швейцарии и Германии, что обеспечивает пользователям определённую юридическую защиту — компания утверждает, что она не подпадает под юрисдикции США и ЕС, и, как следствие, под действие соглашений об обмене разведданными.

Лимитов на размеры файлов нет, поэтому пользователи могут безопасно передавать большие объёмы данных. Приложения также предлагают автономный доступ к файлам и папкам без подключения к сети.

Кроме того, пользователи могут создавать безопасные ссылки для обмена файлами из приложения Proton Drive с кем угодно. Общие файлы также хранятся в зашифрованном виде.

Разработчики предлагают бесплатную версию с 1 ГБ облачного хранилища. В пакет Proton Unlimited за $9,99 в месяц входит 500 ГБ в облаке, а также подписка на Proton Mail, Proton Calendar и Proton VPN.

Скачать Proton Drive можно в App Store и Google Play Store абсолютно бесплатно.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ckor_30
+614
Ckor_30
Очень мало дают облако ⛅️ жадные швейцарцы.
Сегодня в 02:17
#
Сергей Вахтин
+96
Сергей Вахтин
Ну да. Конечно не попадают под юрисдикцию США. Швейцарские банки Штаты уже давно нагнули, а эти стартапы неприкасаемые. Верим.
час назад в 12:39
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