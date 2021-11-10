14 сентября Apple представила линейку смартфонов iPhone 13, а спустя некоторое время в сети начали появляться первые слухи касающиеся iPhone 14. В частности инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился предполагаемыми сведениями iPhone 14, который по его словам, лишится крупного блока датчиков Face ID, а в верхней части экрана по центру расположится фронтальная камера. Позже эту информацию подтвердил аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) дополнив, что модуль Face ID расположат скрытно под дисплеем, а основная камера получит широкоугольный датчик на 48 МП.
На основе известной информации дизайнер Вакар Хан (Waqar Khan) создал качественное рендер видео с iPhone 14 Pro и опубликовал его на своём YouTube-канале Waqar Khan.
На представленном концепт видео дизайнер показал iPhone 14 Pro без блока датчиков Face ID, а в верхней части экрана по центру расположилась фронтальная камера над которой решётка слухового динамика. На задней спинке в левой верхней части устройства вровень с корпусом основной блок камеры состоящий из трёх сенсоров, вспышки, микрофона и сканера LiDAR. Помимо этого, гаджет получил круглые кнопки регулировки громкости в стиле iPhone 4 и iPhone 5.
Напомним, ранее мы сообщили, что арестованы киберпреступники из группы REvil, которые раскрыли планы Apple и первыми заявили, что купертиновцы увеличат размер экрана MacBook Pro, а также рассказали, что в свежей бета-версии iOS 15.2 Apple внесла изменения в принцип аутентификации и работы модуля Face ID, теперь iPhone будет проще отремонтировать.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Боюсь, я до нового года ждать не буду и раньше покину этот ресурс.
Не угроза, а для информации.
И раз уж эта идея поселилась в голове, то дальше она будет разрастаться.
И раз уж эта идея поселилась в голове, то дальше она будет разрастаться.
Я конечно понимаю что это концепт и все может быть по другому но скорее всего так и будет как на видео
Все знают что это блогер — инсайдер
Часто льёт людям в уши всякую чушь )
И уже никто не смотрит его и не читает ..
Так как почти вся инфа фейк