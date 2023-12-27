Провайдеры готовят неприятный новогодний сюрприз

Александр
Фото: Unsplash


Как сообщили «Известия», провайдеры интернета готовятся поднять цены на свои услуги. Это обусловлено инфляцией и ростом затрат на обслуживание и модернизацию сетей.

Рост цен разный для различных провайдеров и будет варьироваться от тарифа к тарифу. Так, «Ростелеком» повысит цены всего на 5-6%, а абонентам «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру») в некоторых случаях придётся платить на 15% больше (например, тариф за 860 р. будет обходиться в 1000 р.)

Подорожает не только интернет, но и другие услуги, оказываемые провайдерами, в том числе кабельное и цифровое телевидение. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году в среднем цены увеличатся на 10-15%. Абоненты уже начали получать от провайдеров уведомления об изменениях в тарифах, которые вступят в силу с начала 2024 года.
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Комментарии

+628
pincher
Не знаю… мне прилетело совсем чуть😅😅😅 39₽
Сегодня в 13:48
#
tellurian
+4702
tellurian pincher
Оно вроде чуть-чуть, но с каждого выйдет не маленькая сумма. Вы посмотрите их прибыль. Там есть вариант не повышать несколько лет и они будут в прибыли.
Сегодня в 14:16
#
+628
pincher tellurian
Так-то оно так… я чужие деньги не привык считать каждый хочет заработать побольше и это нормально, но им-то тоже надо платить аренду которая скорее всего поднимется, платить сотрудникам которым в следующем году надо по закону индексировать заработную плату плюс обслуживание оборудования которое скорее всего будет дороже… так что лично мое и только мое мнение это ни что… да неприятно, но я 39 руб. переживу!
час назад в 15:32
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