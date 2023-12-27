Провайдеры готовят неприятный новогодний сюрприз

Как сообщили «Известия», провайдеры интернета готовятся поднять цены на свои услуги. Это обусловлено инфляцией и ростом затрат на обслуживание и модернизацию сетей.
Рост цен разный для различных провайдеров и будет варьироваться от тарифа к тарифу. Так, «Ростелеком» повысит цены всего на 5-6%, а абонентам «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру») в некоторых случаях придётся платить на 15% больше (например, тариф за 860 р. будет обходиться в 1000 р.)
Подорожает не только интернет, но и другие услуги, оказываемые провайдерами, в том числе кабельное и цифровое телевидение. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году в среднем цены увеличатся на 10-15%. Абоненты уже начали получать от провайдеров уведомления об изменениях в тарифах, которые вступят в силу с начала 2024 года.
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