





Компания Qualcomm анонсировала Snapdragon Sound — набор инноваций и специализированного ПО в области звука. Цель этой инициативы — значительно улучшить качество звучания беспроводных наушников, беспроводных колонок и другого подобного оборудования, приблизив его к «проводному» звуку.Snapdragon Sound задействует возможности новейших процессоров Snapdragon, bluetooth-чипов и кодеков, вроде aptX Adaptive. Обещана поддержка 24-битной обработки звука с частотой дискретизации до 96 кГц с низким уровнем задержки.Qualcomm утверждает, что набор технологий, объединённых под маркой Snapdragon Sound, придётся по вкусу не только любителям музыки. Он также улучшит эффективность и качество передачи голосовых данных и снизит задержку беспроводного звука в играх до почти не ощущаемого предела — 89 мс.Аудиокомпоненты, выпускаемые Qualcomm, широко применяются в продукции многих производителей первого эшелона, включая Bose, Jabra, 1More, Sennheiser, Audio-Technica и Anker. Можно ожидать, что эти и другие компании проявят интерес к Snapdragon Sound, и логотип, свидетельствующий об использовании этой технологии, в скором времени появится на наушниках, акустических системах, смартфонах, планшетах и других устройствах, воспроизводящих звук.