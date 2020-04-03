До конца апреля указом президента в России введены нерабочие дни с сохранением заработной платы. При этом власти надеются, что россияне по возможности продолжат работать удалённо, чтобы бизнес смог продержаться в условиях самоизоляции граждан столь долгое время с минимальными потерями.
Само собой, работодатели не могут обеспечить всех работников домашними компьютеры, не говоря уже о программном обеспечении, лицензии на которые стоят немалых денег. Компьютеры или ноутбуки есть почти у всех, вопрос лишь в том, где достать лицензионный софт? Хорошая новость — магазин CdkeySales проводит распродажу, на которой можно приобрести ключ для Windows 10 Pro и лицензию или подписку на офисные продукты Microsoft с большими скидками.
CdkeySales предлагает OEM-лицензии Windows 10 Home и Windows 10 Pro гораздо дешевле, чем напрямую у Microsoft и официальных реселлеров — за 749 руб. и 853 руб. соответственно. На сайте Microsoft они стоят по 199 и 298 долларов (это 15600 и 23400 рублей!)
🔥 Windows 10 Pro OEM — 853.06 руб.
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🔥 Windows 10 Home OEM — 749.04 руб.
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🔥 Windows 10 Home Scan — 1206.81 руб.
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Вы также можете приобрести подписку на сервис Office 365, который в скором времени будет переименован в Microsoft 365. Этот сервис включает в себя доступ к расширенным версиям приложений Office на различных платформах (Windows, macOS, Android и iOS), облачную синхронизацию файлов, огромный объём места в облаке OneDrive и возможности совместной работы над документами вместе коллегами.
🔥 Microsoft 365 для 1 устройства на 1 год — 1107.62 руб.
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✅ Microsoft 365 для 5 устройств на 1 год — 1667.03 руб.
2083.79 руб. (с промокодом iGuides20)
Office 2016 Professional оформляется единоразовой покупкой без подписки с абонентской платой и включает в себя десктопные версии офисных приложений (Word, Excel, PowerPoint) и пр. Подписка на Office 365 или Microsoft 365 предоставляет гораздо больше возможностей и требует ежегодной оплаты. С помощью программ Office можно просматривать, создавать и редактировать текстовые документы, таблицы, презентации и многое другое.
🔥 Office2016 Professional Plus — 1821.98 руб.
2277.48 руб. (с промокодом iGuides20)
🔥 Windows 10 Pro + Office 2016 Pro — 2154.99 руб.
2693.74 руб. (с промокодом iGuides20)
🔥 Windows 10 Home + Office 2016 Pro — 1890.23 руб.
2362.79 руб. (с промокодом iGuides20)
CdkeySales предоставляет возможность сэкономить на покупке софта и приобрести лицензии на Windows 10 Home или Pro вместе с Office 2016 в наборе. Это намного выгоднее, чем покупать их по отдельности.
По нашей просьбе магазин CdkeySales предоставил нашим читателям ещё больше преимуществ. По промокоду iGuides20 можно получить скидку 20% на любые продукты Microsoft. А промокод iGuides3 гарантирует вам скидку 3% на любые другие продукты, доступные на CdkeySales.
Лучшие предложения от CdkeySales:
✅ Windows 10 Enterprise LTSC — 855.33 руб.
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✅ Windows 10 Pro для 2 ПК — 1600.19 руб.
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CdkeySales принимает платежи через разные платёжные системы, в том числе с банковских карт и через различные сервисы перевода денег. Самый выгодный способ оплаты — с банковской карты, привязанной к PayPal, поскольку в данном случае не взимается комиссия за покупку.
Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки ПО на сайте CdkeySales, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@cdkeysales.com. Запросы обрабатываются круглосуточно.
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