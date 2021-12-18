Надвигается конец года — время подводить итоги и закупаться подарками для себя и своих близких. Необычным и очень приятным подарком станет подлинный лицензионный ключ для пожизненной активации Windows или Office. Сайт SuperCDK запустил одну из последних промоакций в этом году и предлагает купить ключи для продуктов Microsoft по низким ценам с дополнительными скидками.
На этой распродаже от SuperCDK действует скидка 18% для всех покупателей, но читатели iguides.ru могут приобрести ключи с дополнительной, более весомой выгодой по эксклюзивному промокоду. Код GU25 гарантирует получение скидки 30%.
Вы можете купить ключ для подлинной и пожизненной активации Windows 10, который получится использовать для бесплатной активации Windows 11. В распродаже также участвуют другие популярные продукты Microsoft Office. Новинка от SuperCDK — ключ для активации Windows 11.
Лучшие продукты на сайте SuperCDK:
Windows 10 Pro OEM Key (1037 руб. / $15,57)
Windows 10 Home OEM Key (1023 руб. / $13,73)
Office 2021 Pro Plus Key (3630 руб. / $48,72)
Office 2019 Pro Plus Key (3349 руб. / $44,95)
Office 2016 Pro Plus Key (1962 руб. / $26,34)
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro (3831 руб. / $52,6)
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro (2970 руб. / $39,8)
Windows 11 Pro OEM Key (1523 руб. / $20,45)
Процесс покупки и получения лицензионных ключей на сайте SuperCDK очень быстрый, простой и надёжный. Магазин принимает разные формы оплаты, в том числе с помощью PayPal и банковской карты. Не забудьте указать промокод GU25 при оплате — с ним цена специально для вас снизится ещё на 30%. Купленный ключ для активации продукта сохранится в личном кабинете на сайте и будет продублирован по электронной почте.
Поторопитесь приобрести лицензионные ключи по столь привлекательным ценам. Распродажа проводится до тех пор, пока ключи имеются в наличии, а их количество строго ограничено. SuperCDK предлагает всеобъемлющую поддержку своим клиентам. Остались вопросы или нужна помощь? При возникновении любых вопросов, связанных с оплатой или активацией продуктов, обращайтесь на электронную почту service@supercdk.com или в живой чат на сайте supercdk.com — специалисты сервиса с радостью помогут вам.
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