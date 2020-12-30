



Интернет-магазин GoDeal24 проводит распродажу, приуроченную к наступлению 2021 года и предлагает приобрести лицензионные ключи Windows и Office по максимально выгодным ценам. Если вы давно хотели проапгрейдить софт на своём компьютере, это предложение ни в коем случае нельзя упускать.



Лицензионный софт — одна из наиболее популярных категорий товаров в интернет-магазинах, и сейчас идеальное время для покупки ключей активации. Тем более, что у GoDeal24 они дешёвые и абсолютно легальные.



Сайт GoDeal24 запустил предновогоднюю суперраспродажу, на которой можно купить ключи для активации популярных продуктов Microsoft с большими скидками. С сегодняшнего дня и в январе 2021 года в разделе Software установлены дополнительные скидки до 55%. Благодаря им, софт Microsoft становится доступен как никогда прежде.



Эксклюзивное комбо: купите один продукт, ещё один получите в подарок



Комбо № 1: идельно для владельцев небольших бизнесов и людей, которым важна безопасность и функциональность. Включает в себя программы из набора Office, а лицензия на использование Windows 10 предоставляется бесплатно. Такой выгоды больше никогда не будет.





Комбо № 2: для тех, кто использует все возможности интернета (электронную почту, оплату счётов, стриминг и т. п.)GoDeal24.com — сайт, который продаёт подлинные лицензионные ключи клиентам по всему миру. При покупке ключей на этом сайте вы можете быть уверены, что получите именно тот продукт, который вам нужен.Ключи за полцены: скидка 50% по промокоду SGO50Дополнительные скидки: лучший выбор для работы и учёбы — со скидкой 55% по промокоду SGO55.Не стоит медлить, ведь распродажа скоротечна и может завершиться досрочно в любой момент. Переходите на сайт GoDeal24.com и покупайте лицензионные ключи для продуктов Microsoft по максимально низким ценам.Безопасно и надёжно оплатить покупку можно с помощью банковской карты, привязанной к PayPal или непосредственно со счёта PayPal. Как это сделать?Перейдите на страницу оплаты на вкладке Payment Information и продолжите в гостевом режиме или зарегистрируйте аккаунт и войдите в него. Выберите оплату через сервис Cwalletco.Перейдите в раздел Order Review и на странице оплаты нажмите Place Order.Нажмите Choose Payment Method, а затем на Process Order.Появится страница для оплаты через PayPal или банковскую карту, привязанную к PayPal. Оплатите покупку и получите ключ для активации нужного вам продукта.Остались вопросы? Требуется помощь?Специалисты GoDeal24 готовы ответить на любые вопросы касательно покупки лицензионных ключей и активации ПО. Чтобы связаться с ними, достаточно направить письмо с вопросом по электронной почте на адрес service@godeal24.com , они ответят максимально оперативно.Экономить деньги в 2021 году с GoDeal24 очень просто. Не упустите возможность воспользоваться низкими ценами на распродажах , которые проводит этот сайт. Попрощаемся с 2020 и поприветствуем новый, 2021 год!





