





В двух патентных заявках, поданных Apple, по-видимому, изображены ожидаемые устройства, которые известны под названием AirTags. Документы содержат большое количество изображений и описывают метку с возможностью определения местоположения. Патенты также раскрывают большое количество потенциальных функций.В документах описываются метки, используемые для отслеживания физических объектов, то есть небольшое устройство компактной формы с прочной конструкцией, обеспечивающей надежность в разных условиях, которое можно прикреплять к различным объектам. Предполагается, что такой маячок может быть водонепроницаемым и выдерживать удары и падения. Гаджет также может обеспечивать тактильные и звуковые сигналы.На изображениях демонстрируется потенциальный дизайн AirTags в форме диска с металлической нижней поверхностью и пластиковой оболочкой сверху и по бокам. Также можно рассмотреть предполагаемый вариант дополнительного аксессуара, превращающий устройство в брелок для ключей. Сообщается, что определение местоположения и направления меток очень точное с позиционированием до 1 метра и даже меньше.Помимо функций определения местоположения потерянного объекта, теги могут использоваться для запуска действий на других устройствах, когда они находятся в пределах определенной близости. Например, такой маячок может располагаться в вестибюле здания и при входе смартфоны пользователей будут автоматически отображать карту помещения.Патенты также объясняют, что метки могут работать в разных режимах. Стандартный — гаджет экономит заряд и устанавливает мгновенную или периодическую связь с одним или несколькими устройствами для отправки местоположения и может обмениваться некоторой информацией о состоянии.Режим пропажи может активироваться в ответ на неожиданную потерю связи между меткой и подключенным устройством, отправляя зашифрованную информацию о местоположении через сторонние девайсы. В другом режиме можно использовать аналогичную систему оповещений о забытых дома тегах. В таком случае для передачи информации будут использованы домашние устройства.На изображениях также были показаны футляр для хранения тегов, возможность крепления на ремешок Apple Watch и зарядка от площадки, которая напоминает поверхность беспроводного адаптера MagSafe.Еще один интересный момент — патент описывает размещения тегов на теле пользователя для отслеживания осанки, движений, тренировок, а также для управления персонажем в игре.Маячки можно использовать для дополненной реальности. Например, в качестве шахматных фигур, поскольку местоположение тегов можно определить с высокой точностью.Стоит отметить, что патенты не доказывают наличие всех перечисленных функций. Как минимум, опубликованные заявки подтверждают работу Apple над AirTags.