В двух патентных заявках, поданных Apple, по-видимому, изображены ожидаемые устройства, которые известны под названием AirTags. Документы содержат большое количество изображений и описывают метку с возможностью определения местоположения. Патенты также раскрывают большое количество потенциальных функций.
В документах описываются метки, используемые для отслеживания физических объектов, то есть небольшое устройство компактной формы с прочной конструкцией, обеспечивающей надежность в разных условиях, которое можно прикреплять к различным объектам. Предполагается, что такой маячок может быть водонепроницаемым и выдерживать удары и падения. Гаджет также может обеспечивать тактильные и звуковые сигналы.
На изображениях демонстрируется потенциальный дизайн AirTags в форме диска с металлической нижней поверхностью и пластиковой оболочкой сверху и по бокам. Также можно рассмотреть предполагаемый вариант дополнительного аксессуара, превращающий устройство в брелок для ключей. Сообщается, что определение местоположения и направления меток очень точное с позиционированием до 1 метра и даже меньше.
Помимо функций определения местоположения потерянного объекта, теги могут использоваться для запуска действий на других устройствах, когда они находятся в пределах определенной близости. Например, такой маячок может располагаться в вестибюле здания и при входе смартфоны пользователей будут автоматически отображать карту помещения.
Патенты также объясняют, что метки могут работать в разных режимах. Стандартный — гаджет экономит заряд и устанавливает мгновенную или периодическую связь с одним или несколькими устройствами для отправки местоположения и может обмениваться некоторой информацией о состоянии.
Режим пропажи может активироваться в ответ на неожиданную потерю связи между меткой и подключенным устройством, отправляя зашифрованную информацию о местоположении через сторонние девайсы. В другом режиме можно использовать аналогичную систему оповещений о забытых дома тегах. В таком случае для передачи информации будут использованы домашние устройства.
На изображениях также были показаны футляр для хранения тегов, возможность крепления на ремешок Apple Watch и зарядка от площадки, которая напоминает поверхность беспроводного адаптера MagSafe.
Еще один интересный момент — патент описывает размещения тегов на теле пользователя для отслеживания осанки, движений, тренировок, а также для управления персонажем в игре.
Маячки можно использовать для дополненной реальности. Например, в качестве шахматных фигур, поскольку местоположение тегов можно определить с высокой точностью.
Стоит отметить, что патенты не доказывают наличие всех перечисленных функций. Как минимум, опубликованные заявки подтверждают работу Apple над AirTags.
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Я задумался купить аналог и понять надо оно или нет.
Не знаю деталей
Сайт thetileapp com
Видел в магазине что то похоже
4 маячка стоили 3к или даже больше
У tile цены от 1000₽ и выше. Китайцы басеус стоят от 8$.
На eBay есть интересные варианты по цене.
Как придут напишу.
Угнали велик из подъезда, дом бизнес-класса, с кучей камер и консьержем. Толку — ноль. По камерам ничего не нашли и копы только руками разводят, мол это висяк и нет смысла даже заморачиваться, говорят — скорей всего наркоманы стащили и продали за 5 копеек.