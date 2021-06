Врач из Великобритании получил счет на $1800 от Apple за покупки, которые совершил в игре его сын. Об этом рассказал ресурс Cult of Mac.



Доктор Мухаммад Мутаза дал своему семилетнему сыну поиграть на своем же iPhone в игру Dragons: Rise of Berk. Отец посчитал, что это «безопасно», так как ранее он скачал эту игру бесплатно. Однако ребенок, зная пароль от Apple-аккаунта отца, в течение часа совершил 30 внутриигровых покупок, каждая из которых стоила до 99,99 фунтов стерлингов (это около $137).



Издание сообщает, что Apple присылала на электронную почту Мухаммада письма после каждой покупки, однако он редко проверял тот почтовый ящик, который привязан к его Apple ID.



Сначала Мутаза подумал, что это мошенничество. Однако потом понял, что покупки совершил его сын Ашаз. Получив такой счет, он был в ярости и набросился на сотрудника поддержки Apple, сказав: «Поздравляю, вам удалось ограбить моего ребенка! Я являюсь клиентом Apple с 2005 года, однако больше не собираюсь вас кормить!»



Техподдержка Apple вошла в положение отца, недоглядевшего за своим чадом, и вернула ему часть денег — примерно $290. Видимо, остальные внутриигровые покупки, приобретенные мальчиком, были им использованы — поэтому технически они не подлежали возврату. Чтобы выплатить остальной долг, Мухаммад продал свой автомобиль Toyota.



Британское издание The Daily Mail попросила Apple прокомментировать ситуацию. Представитель компании сообщил, что в аккаунте детей младше 13 лет должен быть указан их возраст — в такое случае при нажатии ребенком на кнопку «Купить» покупка не совершается автоматически, а на устройствах родителей появляется соответствующий запрос. Это функция называется «Попросить купить». Однако Мухаммад Мутаз дал сыну именно свой смартфон, при этом допустив, чтобы ребенок знал пароль от его Apple ID.



А ваш ребенок знает ваш пароль разблокировки и аккаунта Apple ID? Поделитесь в комментариях!