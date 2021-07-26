





Под блокировку в России попал очередной популярный ресурс. На этот раз Роскомнадзор решил заблокировать сайт Genius, на котором опубликованы тексты чуть ли не всех известных человечеству песен, а для некоторых ещё и разбор их смысла.Из-за чего конкретно сайт Genius был заблокирован, неизвестно, в карточке реестра запрещённых ресурсов указано лишь, что его блокировка произведена на основании судебного решения за размещение информации об экстремизме и пропаганде экстремизма. Можно предположить, что на этом сайте были обнаружены тексты песен, ранее признанных экстремистскими.В неофициальном русскоязычном сообществе фанатов Genius в VK указано, что администрации паблика неизвестно о причинах блокировки. Под блокировку попало более десятка страниц сайта, а из-за использования протокола https операторам придётся заблокировать весь ресурс, если он не удалит указанные страницы.С Genius сотрудничают некоторые музыкальный стриминговые сервисы — именно оттуда они берут тексты песен, чтобы пользователи в процессе прослушивания могли разбирать слова и понимать, о чём поётся в том или ином произведении. Блокировка Genius может сказаться и на работе этих сервисов — для российских пользователей исчезнет возможность читать тексты песен.