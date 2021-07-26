Под блокировку в России попал очередной популярный ресурс. На этот раз Роскомнадзор решил заблокировать сайт Genius, на котором опубликованы тексты чуть ли не всех известных человечеству песен, а для некоторых ещё и разбор их смысла.
Из-за чего конкретно сайт Genius был заблокирован, неизвестно, в карточке реестра запрещённых ресурсов указано лишь, что его блокировка произведена на основании судебного решения за размещение информации об экстремизме и пропаганде экстремизма. Можно предположить, что на этом сайте были обнаружены тексты песен, ранее признанных экстремистскими.
В неофициальном русскоязычном сообществе фанатов Genius в VK указано, что администрации паблика неизвестно о причинах блокировки. Под блокировку попало более десятка страниц сайта, а из-за использования протокола https операторам придётся заблокировать весь ресурс, если он не удалит указанные страницы.
С Genius сотрудничают некоторые музыкальный стриминговые сервисы — именно оттуда они берут тексты песен, чтобы пользователи в процессе прослушивания могли разбирать слова и понимать, о чём поётся в том или ином произведении. Блокировка Genius может сказаться и на работе этих сервисов — для российских пользователей исчезнет возможность читать тексты песен.
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Пятый куплет:
Довольно нас поить дурманом!
Прощай, военная муштра!
Народам — мир, война — тиранам!
Забастовать, солдат, пора.
Когда ж прикажут каннибалы
Нам всем геройски околеть —
Тогда по нашим генералам
Своим же пулям полететь!
А вот перевод третьего куплета (вариант 1924 года):
Нас давит власть и лгут законы,
Налог навис над беднотой,
Богач сгребает миллионы,
Права рабочих звук пустой.
Мы под опекой жили долго, —
Пора! Закон равенства прав, —
Он говорит: «Нет прав без долга.
Равно и долга нет без прав!»
Последние две строки предлагаю запомнить. Рано или поздно пригодится. Если что, это из Википедии (пусть уж её прикроют, а не iGuides)