Genius

Под блокировку в России попал очередной популярный ресурс. На этот раз Роскомнадзор решил заблокировать сайт Genius, на котором опубликованы тексты чуть ли не всех известных человечеству песен, а для некоторых ещё и разбор их смысла.

Из-за чего конкретно сайт Genius был заблокирован, неизвестно, в карточке реестра запрещённых ресурсов указано лишь, что его блокировка произведена на основании судебного решения за размещение информации об экстремизме и пропаганде экстремизма. Можно предположить, что на этом сайте были обнаружены тексты песен, ранее признанных экстремистскими.

В неофициальном русскоязычном сообществе фанатов Genius в VK указано, что администрации паблика неизвестно о причинах блокировки. Под блокировку попало более десятка страниц сайта, а из-за использования протокола https операторам придётся заблокировать весь ресурс, если он не удалит указанные страницы.

С Genius сотрудничают некоторые музыкальный стриминговые сервисы — именно оттуда они берут тексты песен, чтобы пользователи в процессе прослушивания могли разбирать слова и понимать, о чём поётся в том или ином произведении. Блокировка Genius может сказаться и на работе этих сервисов — для российских пользователей исчезнет возможность читать тексты песен.


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