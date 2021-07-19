



Пресс-служба Роспотребнадзор рассказала о разработке чипа, выявляющего заражение коронавирусом. Прототип этого чипа создаётся специалистами Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной.



«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — указано в пресс-релизе Роспотребнадзора.



Скорее всего, вживление этого чипа будет производиться на добровольной основе. Впрочем, не исключено, что при ухудшении ситуации с коронавирусом такая процедура станет обязательной (как, например, получение QR-кодов для посещения общепита в Москве).



Тот же самый институт разрабатывает новую вакцину от коронавируса для детей и пожилых людей. Она основана на базе авторской молекулярной платформы, которая представляет собой вирусоподобные частицы на основе белков коронавируса человека, и будет вводиться интраназально, то есть каплями в нос. Предполагается, что у этой вакцины будет значительно снижен риск возникновения побочных действий.







