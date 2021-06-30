Россия вышла на второе место по темпам прироста количества камер видеонаблюдения в стране. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование Telecom Daily.
Эксперты выяснили, что с начала 2021 года количество камер слежения на территории РФ выросло на 10,1%. На данный момент в России их работает около 15,2 млн штук. Источник отмечает, что больше половины этих камер принадлежат частным лицам или коммерческим структурам, но именно прирост количества обеспечивает государство — за счет различных региональных программ вроде «Безопасного города». Быстрее, чем РФ, количество камер наращивает только Южная Корея — их темп в 2021 году составил 30%. К слову, в 2020-м году наша страна была на четвертом месте по этому показателю.
Что касается общего количества камер наблюдения — Россия находится на третьем месте в мире. Больше, чем у нас, камер слежения только в Китае и США — 204,7 млн и 54,8 млн штук соответственно. На четвертом месте находится Германия с большим отрывом — в стране насчитывается около 5,6 млн камер, против 15,2 млн в РФ.
Помимо этого, Россия находится на третьем месте по количеству камер на тысячу человек населения. Аналитики отмечают, что из всех модулей видеонаблюдения в стране примерно 58,3% принадлежат коммерческим организациям, 32,9% установлены государством, а около 8,8% поставили сами граждане на своих участках или придомовой территории.
Отдельно источник отмечает, что, несмотря на политику импортозамещения, основным источником камер наблюдения для России продолжает оставаться Китай.
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