





Мировой судья участка № 422 Таганского района города Москвы наложил на компанию Google штраф. Она обязана выплатить три миллиона рублей.Штраф наложен судьёй по протоколу, составленному Роскомнадзором. По данным «Интерфакса», это ведомство обнаружило в поисковой выдаче Google сайты, доступ к которым должен быть заблокирован на территории Российской Федерации.Столь крупная сумма штрафа объясняется тем что Роскомнадзор уже находил в поисковике Google запрещённые сайты. Ранее компания была оштрафована за это правонарушение сначала на 700 тысяч, а затем на миллион рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф до трёх миллионов рублей.Google удаляет из своей выдачи ссылки на сайты, попавшие под блокировку в России. Этот процесс не автоматизирован, специалисты компании в ручном режиме изучают основания, по которым тот или иной сайт оказался заблокирован. Это позволяет избежать ошибочной блокировки, но также создаёт некоторые задержки между внесением интернет-ресурса в список запрещённых и удалением ссылки на него из поисковой выдачи.Обязанность по блокировке запрещённых сайтов лежит на провайдерах и операторах связи, то есть даже найденный через поисковик сайт не должен открываться, если он внесён в «чёрный список». Посмотреть его содержимое зачастую всё равно можно, поскольку Google хранит кэш страниц на тот случай, если сайт оказался временно недоступен. Открыть этот кэш можно прямо через поисковик.