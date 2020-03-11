Флагман Samsung Galaxy S20+ попал в руки специалистов сайта iFixit. После полноценной разборки устройства ему присвоили довольно низкую отметку, показатель его ремонтопригодности составил всего 3 из 10.Посмотрев полностью видео с отчетом о разборе устройства, вам может показаться, что все не так плохо, как кажется. Не стоит забывать, все манипуляции совершали специалисты, которые занимаются этими действиями на ежедневной основе.Смартфон получил такой низкий показатель по совокупности причин. OLED-дисплей крепится непосредственно к рамке корпуса без какой-либо дополнительной поддержки, что может запросто привести к повреждениям во время его демонтажа. Таким образом, даже если было повреждено только защитное стекло, а сама OLED-панель не повреждена, то она с большой вероятностью может быть сломана во время разбора.Аккумулятор приклеен к задней панели с избыточным количеством клея. Такого решения можно было избежать, поскольку в корпусе не так много свободного пространства.Из плюсов конструкции специалисты iFixit отметили использование стандартных крестообразных винтов, но этого было слишком мало для получения наиболее высокой отметки ремонтопригодности. Такое положение несколько удивительно, поскольку беспроводные наушники компании Galaxy Buds+ были довольно высоко оценены, они получили 7 из 10.