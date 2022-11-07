Samsung Android 13

Старые флагманы Samsung обновились до стабильной сборки One UI 5.0 на базе Android 13

Александр


Компания Samsung выпустила крупное обновление своей фирменной оболочки One UI 5.0 для флагманских смартфонов, которые были актуальны в прошлом и позапрошлом году. Апдейт начал распространяться в странах Европы и постепенно разойдётся по всему миру, в том числе доберётся до России.

Стабильную сборку апдейта One UI 5.0 на базе Android 13 получают Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Ранее она вышла для Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. До конца года Samsung планирует обновить несколько десятков моделей, включая недорогие.

Чтобы проверить, доступно ли вам это обновление, надо открыть «Настройки», выбрать «Обновление программного обеспечения» и нажать «Загрузить и установить». Оно весит несколько гигабайт, скачивается по Wi-Fi и устанавливается с сохранением всех настроек, приложений и пользовательских данных. Свежая сборка One UI 5.0 также содержит обновление безопасности Android за ноябрь 2022 года.

Прошивка One UI 5.0 основана на Android 13, поэтому содержит большую часть нововведений, реализованных в этом обновлении (например, новый интерфейс с динамической смена темы оформления). В ней также есть эксклюзивные настройки и приложения Samsung, например, функция Back Tap, которая позволяет настроить выполнение определённых действий по постукиванию на заднюю крышку смартфона — запуск того или иного приложения, сохранение снимка экрана, включение фонарика, вызов Ассистента Google и т. п.
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Комментарии

Михаил
0
Михаил
Сегодня пришло, s22 ultra
2 часа назад в 19:16
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