

Samsung продолжает двигаться в сторону увеличения размера сенсоров и разрешения. В прошлом году компания анонсировала модули с сенсором на 64 МП, а затем представила свой флагманский датчик на 108 МП, который используется в недавно выпущенном Galaxy S20 Ultra. Теперь производитель заявляет, что готов двигаться дальше.



Вице-президент Samsung и глава подразделения System LSI Business Йонгин Парк написал на сайте компании, что разрешение человеческого зрения соответствует приблизительно 500 мегапикселям. Для сравнения, большинство современных зеркальных фотокамер и смартфонов предлагают датчики с разрешением 40 и 12 МП соответственно, и отрасли предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет соответствовать возможностям человеческого глаза. Для этого компания планирует разработать сенсор камеры с разрешением до 600 мегапикселей.



Создать баланс между разрешением и размером пикселя довольно сложно, поскольку маленькие пиксели могут снизить качество изображения, поэтому Samsung разрабатывает передовые технологии объединения пикселей. Сенсоры компании с разрешением 64 МП используют биннинг 2 x 2 пикселя, в то время как 108-мегапиксельные датчики используют биннинг 3 x 3 пикселя, чтобы увеличить количество поглощаемого света и уменьшить проблемы, связанные с условиями плохого освещения. Подобные технологии будут использоваться в грядущих датчиках камер сверхвысокого разрешения.



Датчики камер для автономных транспортных средств

По словам Парка, большинство доступных на сегодня камер могут снимать только изображения, которые видны человеческому глазу с длиной волн от 450 до 750 нм. Датчики обнаруживающие световые волны за пределами этого диапазона довольно редко встречаются. Сенсоры изображения, которые способны считывать ультрафиолетовое излучение и инфракрасные волны, могут использоваться для широкого спектра областей, включая сельское хозяйство и медицину.Датчики изображения с восприятием ультрафиолетового света можно использовать для диагностики рака кожи, а датчики инфракрасных камер могут помочь в контроле качества на промышленности. Компания Samsung Systems LSI, занимающаяся разработкой сенсоров изображения, также стремится создавать датчики, которые могут воспринимать запахи и вкусы.Samsung нацелена не только на область смартфонов. Компания стремится предоставить сенсоры для автономных транспортных средств, беспилотных летательных аппаратов, а также для других устройств интернета вещей (IoT). Цель производителя — разработка 600-мегапиксельных датчиков, возможно, предназначается не для смартфонов, а, возможно, для других устройств, таких как умные автомобили. В сети ходят слухи, что Samsung готовится к запуску 150-мегапиксельного сенсора Nanocell для мобильных устройств.





