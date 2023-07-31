Samsung взялась за старое: Galaxy S24 Ultra скопирует главную особенность iPhone 15 Pro Max
Фархад Усманов —
Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился в сервисе микроблогов X (бывший Twitter) информацией об одном из главных изменений в конструкции будущего флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra.
Сначала Ice Universe написал, что сольёт важную информацию о следующем смартфоне южнокорейского бренда, а позже опубликовал таблицу Менделеева и подчеркнул элемент номер 22. Вслед за этим он подтвердил, что Galaxy S24 Ultra получит титановый корпус. Интересно, что Apple также планирует выпустить модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в корпусе из этого металла, но компания из Купертино опережает Samsung на полгода.
Видимо, нынешние смартфоны уже достигли своего пика и незначительные улучшения только технических характеристик уже неинтересны покупателям, поэтому производители ищут новые способы, чтобы заставить пользователей раскошелиться.
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