Весной 2021 года у «Сбербанка» появится собственная цифровая валюта. Об этом сообщил заместитель председателя правления организации Анатолий Попов.
«Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена», — заявил Попов.
«Сбербанк», по словам Попова, технологически готов к выпуску криптовалюты и работе с ней. Разработчики и менеджеры уже протестировали её внутри организации и пришли к выводу, что клиентам будет удобно ею пользоваться. Сейчас «Сбербанку» требуется проработать правовые основания выпуска и использования этой валюты на основании принятого в прошлом году закона «О цифровых финансовых активах». Кроме того, нужно будет внедрить инструменты для работы с ней в мобильные приложения и на сайт.
О том, что «Сбербанк» планирует запустить криптовалюту, стало известно в августе 2020 года. В ноябре эту информацию подтвердил глава банка Герман Греф.
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