СДЭК ожил. Но не полностью

Артем
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После масштабного взлома, сайт курьерской службы снова начал работать. Однако многие функции по-прежнему недоступны.

С 26 мая клиенты СДЭКа не могли полноценно воспользоваться услугами курьерской фирмы: приложение и сайт не работали, а все операции с посылками приостановили.

На главной странице пользователей встречает следующее сообщение:

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На данный момент сайт восстановили, но только частично. На момент написания этого материала, по-прежнему не работает отслеживание посылок, расчет доставки, а справка доступна не полностью.

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По предварительным данным, ответственность взяла на себя группировка Head Mare. Хакеры зашифровали важные данные, а часть из них вовсе удалили.
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Источник:
СДЭК
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