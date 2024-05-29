СДЭК ожил. Но не полностью

После масштабного взлома, сайт курьерской службы снова начал работать. Однако многие функции по-прежнему недоступны.
С 26 мая клиенты СДЭКа не могли полноценно воспользоваться услугами курьерской фирмы: приложение и сайт не работали, а все операции с посылками приостановили.
На главной странице пользователей встречает следующее сообщение:
На данный момент сайт восстановили, но только частично. На момент написания этого материала, по-прежнему не работает отслеживание посылок, расчет доставки, а справка доступна не полностью.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
По предварительным данным, ответственность взяла на себя группировка Head Mare. Хакеры зашифровали важные данные, а часть из них вовсе удалили.