iOS 16 iPadOS 16

Сегодня выйдут iOS 16.1 и iPadOS 16.1. На какие устройства можно установить

Александр


Сегодня состоится официальный выпуск обновлений iOS 16.1 и iPadOS 16.1, тестовые версии которых выходили на протяжении нескольких последних месяцев. Ниже приведены устройства, на которые можно будет установить эти апдейты.

Какие смартфоны совместимы с iOS 16.1:

  • iPhone SE 2020 и SE 2022
  • iPhone 8 и 8 Plus
  • iPhone X, XR, XS и XS Max
  • iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max

Какие планшеты совместимы с iPadOS 16.1:

  • iPad mini (5-е поколение и новее)
  • iPad (5-е поколение и новее)
  • iPad Air (3-е поколение и новее)
  • iPad Pro (все модели)

Скорее всего, Apple по традиции выпустит эти обновления ровно в 20:00 по московскому времени. Впрочем, возможна задержка, если что-то пойдёт не так. Обычно крупные обновления iOS и iPadOS скачиваются очень медленно в первые часы после выпуска. Это связано с большим наплывом желающих установить их в числе первых.
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+29
Volnorez Uraganov
Лучше подождать два ,три дня и почитать , посмотреть какие косяки проявятся на этот раз
час назад в 18:16
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игорь
+119
игорь Volnorez Uraganov
Косяки же все видны были на последней бета версии, думаете новые добавят?
14 минут назад
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