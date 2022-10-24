Сегодня выйдут iOS 16.1 и iPadOS 16.1. На какие устройства можно установить

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Сегодня состоится официальный выпуск обновлений iOS 16.1 и iPadOS 16.1, тестовые версии которых выходили на протяжении нескольких последних месяцев. Ниже приведены устройства, на которые можно будет установить эти апдейты.Какие смартфоны совместимы с iOS 16.1:Какие планшеты совместимы с iPadOS 16.1:Скорее всего, Apple по традиции выпустит эти обновления ровно в 20:00 по московскому времени. Впрочем, возможна задержка, если что-то пойдёт не так. Обычно крупные обновления iOS и iPadOS скачиваются очень медленно в первые часы после выпуска. Это связано с большим наплывом желающих установить их в числе первых.