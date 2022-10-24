Сегодня выйдут iOS 16.1 и iPadOS 16.1. На какие устройства можно установить

Сегодня состоится официальный выпуск обновлений iOS 16.1 и iPadOS 16.1, тестовые версии которых выходили на протяжении нескольких последних месяцев. Ниже приведены устройства, на которые можно будет установить эти апдейты.
Какие смартфоны совместимы с iOS 16.1:
- iPhone SE 2020 и SE 2022
- iPhone 8 и 8 Plus
- iPhone X, XR, XS и XS Max
- iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max
Какие планшеты совместимы с iPadOS 16.1:
- iPad mini (5-е поколение и новее)
- iPad (5-е поколение и новее)
- iPad Air (3-е поколение и новее)
- iPad Pro (все модели)
Скорее всего, Apple по традиции выпустит эти обновления ровно в 20:00 по московскому времени. Впрочем, возможна задержка, если что-то пойдёт не так. Обычно крупные обновления iOS и iPadOS скачиваются очень медленно в первые часы после выпуска. Это связано с большим наплывом желающих установить их в числе первых.