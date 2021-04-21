





24 апреля в онлайн-кинотеатре KION появится документальный фильм журналиста Родиона Чепеля и продюсера Игоря Мишина «Дуров». Он был снят компаниями «Амурские волны» и МТС-Медиа по заказу МТС и приурочен к запуску сервиса KION.В фильме рассказывается об основателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове, и это его первая кинобиография. Она основана на рассказах коллег и друзей Дурова, а также документальной видеохронике. Дал ли создателям фильма интервью сам Дуров, пока неизвестно. Он очень редко общается с прессой, предпочитая высказываться публично исключительно в своём телеграм-канале.Одновременно с премьерой в KION этот фильм будет показан в рамках конкурсной программы Московского международного кинофестиваля. «Медуза» опубликовала трейлер, по которому можно составить впечатление о фильме.