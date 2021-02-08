По данным «Известий», в Москве и Московской области будет внедрён новый тип пассажирских перевозок. Речь идёт о социальном карпулинге — это совместная перевозка пассажиров на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными жилыми районами.
По задумке чиновников, социальный карпулинг повысит транспортную доступность отдалённых населённых пунктов в Москве и Московской области, а также позволит жителям этих регионов отказаться от личного транспорта в пользу общественного. На карпулинговых автомобилях можно будет доезжать от узлов магистрального транспорта (например, остановок общественного транспорта или железнодорожных станций) до коттеджных и дачных поселков.
Специально для этого проекта будет разработано мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать машину и оплачивать поездку. Перевозчиками смогут выступать как частные лица, так и лицензированные таксисты. Стоимость проезда по некоторым направлениям будет частично субсидироваться из государственного бюджета.
Запуск карпулинга намечен на 2025 год. Уже этом году Минтранс доработает стратегию развития транспортной системы столичного региона и внесёт законодательные инициативы, необходимые для организации новых видов пассажироперевозок.
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Че ток не выдумают)