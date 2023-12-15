ВКонтакте подвела видеоитоги года. VK Клипы смотрят 30 млн зрителей, а в VK Видео появилось более 200 эксклюзивных шоу
Фархад Усманов —
С момента запуска мобильного приложения VK Видео в сентябре 2023 года пользователи установили его более 2,6 млн раз. По данным Mediascope, месячная аудитория VK Видео в России достигла отметки в 67,9 млн зрителей, а общее время просмотра выросло на 35%.
Дольше всех контент смотрят на смарт-телевизорах — в среднем 125 минут в день. Также платформа VK Видео за год расширила библиотеку эксклюзивов, добавив контент более 200 популярных блогеров и проектов, среди которых Влад A4, Анастасия Ивлеева, Ида Галич, Кукояки, Азамат Мусагалиев. В 2023 году эксклюзивно в VK Видео вышли шоу «Кстати», «Орёл и Орёл», «Внутри Лапенко». Чаще всего пользователи делились новым выпуском шоу «Что было дальше?» с Гуфом и Стасом Ярушиным. Выпуск собрал десятки миллионов просмотров и более 330 тысяч лайков и комментариев.
В VK Клипах ежедневно короткие ролики смотрят 30 млн пользователей, среднесуточное число просмотров с начала года достигло отметки в 950 млн. Пиковый рекорд просмотров в сутки составил 1,1 млрд. По сравнению с ноябрём прошлого года в два раза выросло время, которое пользователи проводят в сервисе, на 57% стало больше активных авторов, на 73% увеличилось количество опубликованных роликов. Самыми популярными стали клипы тематик: юмор, развлечения, семья, еда, спорт. Больше всего клипов снимали под треки: DVRST — Close Eyes, Джарахов и Markul — Я в моменте, MVTRIIIX & Kingpin Skinny Pimp — CALMNESS.
Также социальная сеть ВКонтакте подводит итоги года для музыки, мемов, авторской платформы и других тем. В течение декабря они будут публиковаться в специальном разделе: vk.com/2023.
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