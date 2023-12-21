В VK Клипах появились донаты, совместные ролики и возможность съёмки видео под музыкальные тизеры

Сервис VK Клипы подвёл итоги года и представил ряд крутых нововведений. Пользователи смогут благодарить сообщества клиперов разовыми донатами, а также создавать ролики в соавторстве с другими юзерами платформы и использовать новые функции редактора для создания динамичных и креативных видео.Благодаря множеству полезных нововведений и улучшению рекомендательных алгоритмов сервис VK Клипы поставил новый рекорд — количество просмотров в сутки достигло отметки в 1,7 млрд.Уже в следующем году пользователи сервиса смогут публиковать совместные ролики, которые будут отображаться в профилях обоих создателей, привлекая дополнительную аудиторию. Музыкантам будут доступны тизеры — возможность загружать отрывки ещё не вышедших треков и запускать челленджи и плейлисты перед релизами. Кроме того, клипы можно будет группировать в тематические плейлисты.Вдобавок платформа прокачает возможности видеоредактора — в нём появится функция мультидорожек. Обновление позволит авторам добавлять несколько дорожек аудио, текста и стикеров, настраивать их длительность и порядок воспроизведения. Описания клипов увеличатся до 4 000 символов — для тех, кто любит совмещать видео и текстовые форматы. Также авторы смогут сделать контент более креативным и динамичным, выбирая разные стили для переходов между фрагментами и добавляя закадровую озвучку.VK Клипы обновят интерфейс экрана просмотра роликов и дизайн веб-версии ленты клипов. Пользователи получат возможность поддерживать сообщества с помощью разовых донатов к клипам.Зрители смогут сохранять понравившиеся клипы в закладки и распределять их по разным папкам, чтобы вернуться к просмотру позже. Изменится логика реакций: оставить сигнал алгоритмам можно будет с помощью кнопки «Это не интересно» — она скроет клипы автора из ленты, а рекомендации будут показывать меньше похожего контента.