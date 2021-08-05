Создатели серии роликов про русскую кибердеревню выпустили новое видео. Оно получило название «РУССКАЯ КИБЕРМИЛИЦИЯ».
Предыдущие ролики:
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«С приходом киберпанка полиция Старицы стала еще профессиональнее. Но криминальные авторитеты в России тоже не стоят на месте - они стали очень честными. В этом ролике вы увидите запутанное дело, которое осталось бы нераскрытым без помощи киберсобаки», — говорится в описании.
Предыдущие ролики:
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