Мы стараемся максимально и оперативно рассказывать про новые смартфоны и актуальные технологии. Недавно я делился своим опытом использования iPhone 12 Pro Max после того, как четыре года пребывания на Android. Помимо этого, мы познакомили вас со всеми моделями флагманской линейки смартфонов от Samsung 2021 года: Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra.
Производители в последнее время довольно много внимания уделяют камерам своих устройств, включая алгоритмы обработки с помощью машинного обучения, искусственного интеллекта, продвинутые HDR-форматы и многое другое. Несмотря на прогресс в области вычислительной фотографии, так или иначе конечный продукт фото и видеосъемки мы воспринимаем субъективно, поэтому любой обзор будет проходить через призму восприятия автора.
Начиная с этой заметке, мы запланировали несколько подобных публикаций, в которых предлагаем вам сравнить результаты фотосъемки с iPhone 12 Pro Max и Galaxy S21 Ultra самостоятельно, а потом проголосовать за лучшее, на ваш взгляд изображение. Затем мы с вами вместе подведем итоги этого «слепого теста». Сегодня у нас две фотографии сделанные на сверширокоугольные объективы:
Проголосовать за лучший, на ваш взгляд снимок, можно у нас в соцсетях:
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Но 2 относительно первого более прилично выглядит.
Но все это очень субъективно.
Нужна как минимум идентичность условий съемки( один и тот же объект, одинаковое освещение, одна точка съёмки)