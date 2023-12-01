Срочно обновите свои iPhone, iPad и Mac. Apple устранила две критические уязвимости в iOS 17.1.2 и macOS Sonoma 14.1.2

Фархад
Apple
Изображение: 9to5

В вышедших вчера обновлениях iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 и macOS Sonoma 14.1.2 компания Apple устранила две серьёзные уязвимости WebKit, которыми активно пользовались злоумышленники.

В примечаниях к выпуску этих обновлений Apple использует типичное шаблонное заявление: «Обновление содержит важные исправления безопасности и рекомендуется для всех пользователей». Однако на странице обновлений безопасности компания перечислила подробности об устранённых уязвимостях.

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Первая уязвимость использовала веб-обработку для «раскрытия конфиденциальной информации», а вторая — для выполнения произвольного кода.

Интересно, что обе уязвимости были обнаружены исследователями безопасности Google ещё в iOS 16, но Apple исправила их только спустя год.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+4708
tellurian
И завезли новые 🤣😂
58 минут назад
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+234
Gandalf2021
Особенно если с андройдом сравнивать, то прям у Эппл столько уязвимостей, что страшно становится… за пользователей Андроида🥲
51 минуту назад
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