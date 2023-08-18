Срочно помойте свои ремешки для Apple Watch. Это просто жутчайший рассадник бактерий

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Ремешки для Apple Watch, как и в целом аксессуары для любых других смарт-часов, выступают идеальной средой для размножения таких бактерий, как стафилококки и кишечная палочка. Новое исследование, опубликованное в научном журнале Advances in Infectious Diseases, раскрывает, насколько грязными могут быть ремешки.Исследователи из Атлантического университета Флориды (FAU) протестировали ремешки из различных материалов, таких как пластик, резина, ткань, кожа и металл, чтобы определить, в каких материалах скапливается больше всего бактерий.В результате они обнаружили, что 95% ремешков, которые они тестировали, содержали опасные бактерии. Из них на 85% были обнаружены бактерии, вызывающие стафилококковые инфекции, около 60% ремешков дали положительный результат на кишечную палочку, а 30% — переносят на себе устойчивую к антибиотикам бактерию, связанную с сепсисом и пневмонией.Самыми опасными по результатам исследований признаны тканевые ремешки. За ними следуют пластиковые, силиконовые и кожаные. Металлические аксессуары, особенно из золота и серебра, несут наименьшую бактериальную нагрузку.Причина возникновения очагов бактерий проста: люди не моют ремешки для часов. Самая банальная рекомендация — регулярно промывать ремешки в мыльном растворе еле тёплой воды или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе (с содержанием >70% этанолового спирта).