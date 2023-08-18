Срочно помойте свои ремешки для Apple Watch. Это просто жутчайший рассадник бактерий

Фархад
Apple Watch

Ремешки для Apple Watch, как и в целом аксессуары для любых других смарт-часов, выступают идеальной средой для размножения таких бактерий, как стафилококки и кишечная палочка. Новое исследование, опубликованное в научном журнале Advances in Infectious Diseases, раскрывает, насколько грязными могут быть ремешки.

Исследователи из Атлантического университета Флориды (FAU) протестировали ремешки из различных материалов, таких как пластик, резина, ткань, кожа и металл, чтобы определить, в каких материалах скапливается больше всего бактерий.

В результате они обнаружили, что 95% ремешков, которые они тестировали, содержали опасные бактерии. Из них на 85% были обнаружены бактерии, вызывающие стафилококковые инфекции, около 60% ремешков дали положительный результат на кишечную палочку, а 30% — переносят на себе устойчивую к антибиотикам бактерию, связанную с сепсисом и пневмонией.

Самыми опасными по результатам исследований признаны тканевые ремешки. За ними следуют пластиковые, силиконовые и кожаные. Металлические аксессуары, особенно из золота и серебра, несут наименьшую бактериальную нагрузку.

Причина возникновения очагов бактерий проста: люди не моют ремешки для часов. Самая банальная рекомендация — регулярно промывать ремешки в мыльном растворе еле тёплой воды или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе (с содержанием >70% этанолового спирта).
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Источник:
Advances in Infectious Diseases
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Комментарии

tellurian
+4914
tellurian
Мою с мылом силиконовый пару раз в неделю сейчас в жару.
Зимой раз в пару недель.
час назад в 18:47
#
tellurian
+4914
tellurian
Когда носил обычные часы с кожаным , то его приходилось менять через 3-4 года. Трескается от влаги от руки.
Мeтaллические влажными спиртовыми салфетками пару раз в неделю
час назад в 18:57
#
+24
makc80
Мойте яйки, там еще не исследовали, потом будет наверное уже поздно)))))
час назад в 19:11
#
+4281
Gabriel
Особое внимание следует уделить радужному ремешку)))
57 минут назад
#
+4748
Carter_Mayers
Да и телефон надо, после контакта с деньгами, поручнями и всем остальным протирать, наушники в т.ч. и много чего элементарного для гигиены делать. Тут и так понятно, чтобы вид не терялся гаджетов и чтобы какую хрень не подхватить, простые и логичные меры предосторожности должны присутствовать у любого юзера.
36 минут назад
#
Tigrolik
+599
Tigrolik
Я моюсь, не снимая часов. Это считается?
18 минут назад
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