США официально разрешили банкам работать с картами «МИР». Что это значит для россиян?



Госорганы США разрешили использовать карты «МИР» банкам целой страны. Об этом сообщают «Ведомости».



Согласно источнику, Казахстан получил предписание от OFAC — Управления по контролю за иностранными активами. Ведомство дало разрешение казахстанским банкам работать с картами российской платежной системы «МИР» после того, как ранее некоторые из них отказались их обслуживать, опасаясь санкций.



Согласно документу, OFAC ничего не имеет против того, чтобы банки Казахстана обслуживали карты «МИР», которыми владеют физические лица. Более того, Минфин США отдельно отметил, что разрешение касается и эмигрантов, которые переехали из России в Казахстан.





«Казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам “Мир”, а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для физических лиц», — Минфин Казахстана.