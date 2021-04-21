





Китайский ресурс ITHome, который уже сообщал достоверные сведения о видеокартах Nvidia, рассказал о ценнике на игровой топ компании в лице GeForce RTX 3080 Ti. Напомним, что эта видеокарта будет по сути урезанной RTX 3090: чип станет совсем немного слабее (10240 CUDA-ядер против 10496), а вот видеопамяти станет вдвое меньше, 12 ГБ GDDR6X.Впрочем, для игр даже в 4К этого все еще более чем достаточно, так что RTX 3080 Ti рискует стать игровым топом — особенно если учесть, что Nvidia исправила свои ошибки и в новинке будет улучшенная защита от майнинга как на аппаратном, так и на программном уровне: по слухам, она снижает производительность при добыче эфира вдвое, что серьезно увеличивает срок окупаемости такой видеокарты и делает ее не интересной майнерам.Что касается цены, то за RTX 3080 Ti в Китае попросят 7999 юаней, или в переводе около 1230 долларов. С учетом того, что цены в Китае в среднем на 20% выше, чем в США, можно сделать вывод, что рекомендованная стоимость видеокарты в Штатах составит 999 долларов, что хорошо согласуется с предыдущими слухами и стоимостью аналогичной по производительности видеокарты AMD — Radeon RX 6900 XT.В России $1000 скорее всего трансформируются в официальные 90-100 тысяч рублей. С одной стороны, это кажется дорого. С другой стороны, за RTX 3090, которая для майнинга как раз очень хорошо подходит, просят не менее 250-300 тысяч рублей. Более того, даже за более слабую RTX 3080 магазины хотят порядка 200 тысяч рублей. Так что даже если RTX 3080 Ti будет стоить порядка 140-150 тысяч рублей, это все еще сделает ее куда интереснее для геймеров, чем аналогичную по производительности RTX 3090 за вдвое большие деньги.