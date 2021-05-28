Еще 10 лет назад никто не относился к криптовалютам серьезно, тот же биткоин воспринимали как способ попробовать блокчейн и купить за пару тысяч монеток пиццу на ужин. Собственно, так и поступил один из пользователей Reddit: в 2010 году он купил 10 000 биткоинов, потратив на них какие-то $80.
Будучи студентом, он достаточно быстро забыл о покупке, однако кошелек и ключ к нему продолжал находиться на ноутбуке. После окончания колледжа он отвез ноутбук родителям и окончательно про него забыл на несколько лет — вплоть до 2014 года, пока биткоин не стал сильно расти.
Тогда парень приехал в отчий дом, чтобы забрать ноутбук, и столкнулся с проблемой: его мама выкинула старый лэптоп, которым несколько лет никто не пользовался, вместе с кучей другого хлама. То есть, если посчитать 10 000 биткоинов по текущему курсу в $35 000, то на помойку отправились 350 млн долларов или 26 млрд рублей.
Передать эмоции парня несложно: «я был зол, сбит с толку, шокирован, отрицал, грустил, гневался», писал он в своем посте. Он утверждал, что даже стал обижаться на свою маму, обвинив ее в том, что она выбросила ноутбук, который годами хранился в куче «нетронутого хлама».
И, несмотря на его попытки вернуть свою жизнь в нормальное русло, он сказал, что растущая стоимость биткойна только усугубила его депрессию. «Я все еще беден, я все еще живу с родителями, у меня есть работа, но эту чертову работу я ненавижу. У меня есть друзья, но мы мало разговариваем, и жизнь уже не станет такой, как прежде».
Надо отметить, что это не первая такая история. И, хотя другие пользователи Reddit поставили ее под сомнение, остается фактом то, что на первых биткоин-кошельках хранится без движения миллионы монет на сотни миллиардов долларов — скорее всего, они тоже навсегда потеряны для своих владельцев.
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Источник:
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