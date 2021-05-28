





Еще 10 лет назад никто не относился к криптовалютам серьезно, тот же биткоин воспринимали как способ попробовать блокчейн и купить за пару тысяч монеток пиццу на ужин. Собственно, так и поступил один из пользователей Reddit: в 2010 году он купил 10 000 биткоинов, потратив на них какие-то $80.Будучи студентом, он достаточно быстро забыл о покупке, однако кошелек и ключ к нему продолжал находиться на ноутбуке. После окончания колледжа он отвез ноутбук родителям и окончательно про него забыл на несколько лет — вплоть до 2014 года, пока биткоин не стал сильно расти.Тогда парень приехал в отчий дом, чтобы забрать ноутбук, и столкнулся с проблемой: его мама выкинула старый лэптоп, которым несколько лет никто не пользовался, вместе с кучей другого хлама. То есть, если посчитать 10 000 биткоинов по текущему курсу в $35 000, то на помойку отправились 350 млн долларов или 26 млрд рублей.Передать эмоции парня несложно: «я был зол, сбит с толку, шокирован, отрицал, грустил, гневался», писал он в своем посте. Он утверждал, что даже стал обижаться на свою маму, обвинив ее в том, что она выбросила ноутбук, который годами хранился в куче «нетронутого хлама».И, несмотря на его попытки вернуть свою жизнь в нормальное русло, он сказал, что растущая стоимость биткойна только усугубила его депрессию. «Я все еще беден, я все еще живу с родителями, у меня есть работа, но эту чертову работу я ненавижу. У меня есть друзья, но мы мало разговариваем, и жизнь уже не станет такой, как прежде».Надо отметить, что это не первая такая история. И, хотя другие пользователи Reddit поставили ее под сомнение, остается фактом то, что на первых биткоин-кошельках хранится без движения миллионы монет на сотни миллиардов долларов — скорее всего, они тоже навсегда потеряны для своих владельцев.