



На сайте Slashleaks появился очередной «слив» — изображения и видеоролик, на которых демонстрируется интерфейс Windows CoreOS. Это упрощенная версия Windows 11, созданная для корпоративного сегмента и производителей различных устройств.



Первое упоминание Windows CoreOS относится ещё к 2018 году. Тогда предполагалось, что Microsoft выпустит эту операционную систему под названием Windows Lite, но её выпуск до сих пор не состоялся.



Инсайдеры утверждали, что Windows CoreOS должна будет напрямую конкурировать с Chrome OS и планшетной версией iOS (тогда она ещё не была переименована в iPadOS). Ранняя сборка Windows CoreOS утекла в сеть в начале 2021 года, но тогда у неё ещё не было графического интерфейса.







Новая утечка подтверждает, что в Microsoft не отказались от выпуска Windows CoreOS, но очевидно, что с тех пор платформа была кардинально переделана и теперь основана на том же коде, что и Windows 11. Эта операционная система может найти применение в более простых устройствах, нежели ноутбуки, компьютеры — например, в планшетах, телевизорах и гаджетах умного дома. Она обладает сильно упрощенным интерфейсом, и в ней нет такого огромного числа настроек, как в обычных версиях Windows.







