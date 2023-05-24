TECNO выставила крутую арт-инсталляцию в Москве

Популярный производитель смартфонов TECNO представил визуальную 3D-инсталляцию в арт-центре «Хлебозавод» в Москве. Событие приурочено к выходу флагманского складного смартфона PHANTOM V Fold, а сама инсталляция создана в коллаборации со стрит-арт художником Сергеем IMAN.
В основе инсталляции лежит идея бренда о комплексности личности.
«Раз за разом жизнь ставит человека перед необходимостью заново переизобретать себя в различных ситуациях. Слоганом «Всё сложится по-новому» мы хотим показать, что это не обязательно негативный процесс. Исследуя новые грани своего «я», можно отойти от устоявшихся шаблонов, выйти за рамки принятого и отдаться творчеству. Это лозунг для тех, кто верит в будущее, для художников по духу и призванию, которые воспринимают свою личность как холст.
Инсталляция отражает эту идею: увидеть рисунок полностью можно лишь с одной точки. В зависимости от перемещения зрителя рисунок будет меняться — так же, как меняемся мы. Это — наша попытка порассуждать о том, как мы воспринимаем искусство и как сами, будучи зрителем, участвуем в создании произведения», — говорится в пресс-релизе компании.
Эта же философия вдохновила TECNO на создание складного смартфона PHANTOM V Fold.
Композиция была установлена в арт-пространстве Хлебозавод 2 мая и сопровождалась креативным перформанс-шоу – Сергей IMAN раскрасил фигуру непосредственно после её установки. Посмотреть арт-объект можно в любое время до 1 июня 2023 года.
Кроме того, компания решила провести конкурс, в рамках которого вы можете выиграть премиальный смартфон PHANTOM V Fold. Для этого нужно подписаться на официальную группу бренда ВКонтакте и разместить на своей странице свою фотографию на фоне инсталляции с хэштэгом #TECNO_всесложится. Имя победителя будет опубликовано в официальной группе TECNO во ВКонтакте 10 июня.