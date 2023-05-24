TECNO выставила крутую арт-инсталляцию в Москве

Фархад
TECNO

Популярный производитель смартфонов TECNO представил визуальную 3D-инсталляцию в арт-центре «Хлебозавод» в Москве. Событие приурочено к выходу флагманского складного смартфона PHANTOM V Fold, а сама инсталляция создана в коллаборации со стрит-арт художником Сергеем IMAN.

TECNO

В основе инсталляции лежит идея бренда о комплексности личности.

«Раз за разом жизнь ставит человека перед необходимостью заново переизобретать себя в различных ситуациях. Слоганом «Всё сложится по-новому» мы хотим показать, что это не обязательно негативный процесс. Исследуя новые грани своего «я», можно отойти от устоявшихся шаблонов, выйти за рамки принятого и отдаться творчеству. Это лозунг для тех, кто верит в будущее, для художников по духу и призванию, которые воспринимают свою личность как холст.
 Инсталляция отражает эту идею: увидеть рисунок полностью можно лишь с одной точки. В зависимости от перемещения зрителя рисунок будет меняться — так же, как меняемся мы. Это — наша попытка порассуждать о том, как мы воспринимаем искусство и как сами, будучи зрителем, участвуем в создании произведения», — говорится в пресс-релизе компании.

Эта же философия вдохновила TECNO на создание складного смартфона PHANTOM V Fold.

TECNO
 
Композиция  была установлена в арт-пространстве Хлебозавод 2 мая и сопровождалась креативным  перформанс-шоу – Сергей IMAN раскрасил фигуру непосредственно после её установки. Посмотреть арт-объект можно в любое время до 1 июня 2023 года.

TECNO

Кроме того, компания решила провести конкурс, в рамках которого вы можете выиграть премиальный смартфон PHANTOM V Fold. Для этого нужно подписаться на официальную группу бренда ВКонтакте и разместить на своей странице свою фотографию на фоне инсталляции с хэштэгом #TECNO_всесложится. Имя победителя будет опубликовано в официальной группе TECNO во ВКонтакте 10 июня.
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Комментарии

s_medik
+3332
s_medik
«Популярный производитель смартфонов…».

Настолько популярный производитель, что я первый раз о нем слышу.
37 минут назад
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st00p1dm0nkey
+4041
st00p1dm0nkey s_medik
Вот и познакомились вы)))
А так, по тегу упоминание было аж почти 4 года назад)
8 минут назад
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