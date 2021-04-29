





Nvidia анонсировала текущее поколение игровых видеокарт GeForce RTX 3000 на базе архитектуры Ampere в начале осени 2020 года, и теперь инсайдер kopite7kimi, который уже не раз доказывал, что имеет доступ к планам компании, сообщил, когда ждать следующее поколение игровых видеокарт Nvidia.По его данным, анонс новинок, которые предположительно будут работать на 5-нм архитектуре Lovelace, произойдет еще «очень-очень нескоро», а если быть точнее — ждать анонса ранее начала 2023 года не стоит. Все дело в том, что по предыдущей информации новое поколение видеокарт будет очень ощутимо быстрее предыдущего: так, топовый чип AD102 на ней может получить 18432 CUDA-ядра, тогда как в GA102, который используется в текущем топе RTX 3090, таких ядер «всего» 10752.Из-за такого скачка числа ядер сразу на 70% Nvidia придется использовать самый «тонкий» доступный техпроцесс: все дело в том, что текущие RTX 3000 на 8-нм техпроцессе Samsung получились крайне горячими, и теплопакет двух топовых карт на нем превышает 300 Вт. Увеличивать его дальше уже неразумно для пользовательских видеокарт, поэтому придется пойти другим путем — уменьшать техпроцесс.А с этим традиционно есть проблемы: так, 5-нм техпроцесс Samsung по сути будет улучшенным 7-нм, а 5-нм техпроцесс TSMC, который можно назвать самым продвинутым на данный момент, пользуется ажиотажным спросом, и производственные мощности на нем находятся в дефиците.Поэтому выглядит логичным желание Nvidia подождать, пока проблемы с доступностью чипов не решатся — тем более что видеокарты конкурента, AMD Radeon RX 6000, оказались не очень удачными из-за крайне низкой производительности при трассировке лучей, что позволяет Nvidia занять выжидательную позицию.