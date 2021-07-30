

Российский оператор мобильной связи Теле2 запустил новую опцию — смена имени оператора на экране смартфона. Информация об этой возможности появилась на официальном сайте Теле2.



Речь идет о надписи в углу дисплея смартфона, которая обычно является названием оператора связи, к которому подключен пользователь в данный момент. Теперь абоненты Теле2 получили возможность сменить название оператора на произвольное слово. Требования довольно просты: слово должно состоять из латинских букв и цифр, и длиной может быть не более 15 символов. Теле2 говорит, что эта функция может пригодиться блогерам, которые часто делают скриншоты, а также бизнесменам.



Опция платная — Теле2 попросит за смену имени оператора 50 рублей в месяц. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно набрать комбинацию *709*1# и следовать поступающим инструкциям. В большинстве случаев после этого абоненту поступает СМС-сообщение с описанием услуги, на которое нужно ответить сообщением со своим вариантом надписи вместо названия оператора.



Стоит отметить, что Теле2 — первый и единственный оператор из «большой четверки», позволивший модифицировать имя оператора на дисплее устройства. Ранее «МегаФон» периодически изменял название на экране у рандомных абонентов, добавляя тезис «номер один» — это было частью маркетинговой акции оператора.





