Пользователи Telegram столкнулись с проблемой в работе месседжера. Сообщения не отправляются, а в статусе постоянно висит «Обновление». До этого приложение по нескольку раз отправлял уведомление, а теперь и вовсе легло.
По данным сайта Downdetector, на сбои Telegram уже пожаловались более 5000 пользователей. Среди самых частых проблем называются: отсутствие подключения и возможности отправки сообщений.
Если верть живой карте сбоев Downdetector, больше всего испытывают трудности жители России, Германии, Украины, Беларуси, Узбекистана и Киргизии.
Разработчики в своем твиттере сообщили, что сервис вернулся к работе в штатном режиме и принесли извинения за доставленные неудобства.
Some of our users in Eastern Europe could have experienced connection issues in the last 45 minutes. Everything should be fine now, sorry for the inconvenience.— Telegram Messenger (@telegram) September 25, 2020
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Паша, надо таки шото делать)