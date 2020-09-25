Telegram
Пользователи Telegram столкнулись с проблемой в работе месседжера. Сообщения не отправляются, а в статусе постоянно висит «Обновление». До этого приложение по нескольку раз отправлял уведомление, а теперь и вовсе легло.

По данным сайта Downdetector, на сбои Telegram уже пожаловались более 5000 пользователей. Среди самых частых проблем называются: отсутствие подключения и возможности отправки сообщений.

Telegram

Если верть живой карте сбоев Downdetector, больше всего испытывают трудности жители России, Германии, Украины, Беларуси, Узбекистана и Киргизии.

Карта сбоев Telegram

Разработчики в своем твиттере сообщили, что сервис вернулся к работе в штатном режиме и принесли извинения за доставленные неудобства.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Топ-5 ботов Telegram на все случаи жизни: музыка, почта, переводчик и это еще не всё Топ-5 ботов Telegram на все случаи жизни: музыка, почта, переводчик и это еще не всё

ФСБ умеет перехватывать и читать переписку в Telegram? ФСБ умеет перехватывать и читать переписку в Telegram?

МТС перестал считать трафик от Telegram МТС перестал считать трафик от Telegram