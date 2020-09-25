





Команда разработчиков Telegram работает над интеграцией каналов и групп. В результате должны появиться нативные комментарии к постам, но у такого решения могут быть проблемы.Издание «Код Дурова» со ссылкой на источники сообщает, что комментарии будут появляться в привязанном к каналу публичном чате. Создаваемые ветки под каждую публикацию могут привести к неограниченному количеству спама. Речь о возможности пользователей комментировать посты без необходимости вступать в привязанный чат.Комментарии к посту будут отображаться в чате, а комментарии к нему из чата будут также попадать в ветку обсуждения публикации. Сейчас для написания сообщения в чат необходимо в него вступить, а зачастую вместе с этим пройти проверку от различных ботов-модераторов, в ходе которой может потребоваться ввести капчу или ответить на контрольный вопрос.После введения нативных комментариев вступать в чат не потребуется. Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что это может привести к спаму и проблемам для модераторов чатов.