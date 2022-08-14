Сегодня, 14 августа 2022 года, исполняется 9 лет с момента, как появился самый первый мобильный клиент мессенджера Telegram. Об этом написал профильный канал Telegram Info.
Любопытно, что поначалу мобильное приложение мессенджера Telegram появилось лишь для iPhone — 14 августа 2013 года вышла именно версия для iOS. Сборка для Android появилась лишь спустя несколько недель, на конкурсной основе.
Павел Дуров — автор, владелец и главный «пиар-менеджер» Telegram — особенно активно взялся за мессенджер в последние несколько лет. Только за прошедший год Telegram получил 10 крупных обновлений, в которых появились реакции на посты и сообщения, веб-боты, видеостикеры, платформа кастомных эмодзи и многое другое. Кроме того, в 2021 и 2022 годах мессенджер начал активно монетизироваться: сначала была запущена рекламная платформа, а потом подписка Premium.
На нашем сайте можно найти немало полезных гайдов для Telegram: как создать собственный стикерпак прямо со смартфона, как обезопасить свой аккаунт, как демонстрировать экран во время видеозвонка, как использовать мессенджер для напоминаний и многие другие. Кстати, ранее в блогах я рассказал и о самом Павле Дурове — его биографии, достижениях, и том, где и чем он живет сейчас.
А как давно вы пользуетесь Telegram? Это можно проверить с помощью специального бота @creationdatebot, показывающего возраст вашего аккаунта. Расскажите в комментариях, почему вам нравится (или не нравится) Telegram. И обязательно подписывайтесь на канал iGuides в этом замечательном мессенджере.
Telegram с нами уже 9 лет! 🎉
Олег Воронин —
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