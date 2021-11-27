В бета-версии мессенджера Telegram появилась новая функция — распознавание текста. Такую же фишку представила Apple в своих iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey в июне 2021 года.
Работает это следующим образом. Прежде всего, необходимо установить бета-версию Telegram для iOS или iPadOS — нововведение проверено на сборке с номером 8.3 (22511). После этого нужно открыть мессенджер и попробовать выбрать изображение из встроенной галереи смартфона для отправки другому пользователю. Если во время выбора картинки открыть ее на весь экран, внизу появится плавающая кнопка распознавания текста. Нужно нажать на нее, и после этого появится возможность выделить текст, расположенный на изображении и скопировать его в буфер обмена. Фишка работает и с теми изображениями, которые кто-то прислал вам в чат.
Демонстрация работы функции от Rozetked
В работе новой функции есть нюанс. Предположительно Telegram использует API «Онлайн-текста» от самой Apple, доступные в iOS 15. Нативно эта ОС сейчас не распознает русский язык (и кириллицу вообще), соответственно и Telegram пока может распознавать только латинские надписи.
К слову, русские слова смартфон тоже пытается распознать и очень забавно заменяет кириллицу латинскими буквами — попробуйте сами.
На данный момент фишка работает только в бета-версиях приложения для iOS. Скорее всего, распознавание текста в Telegram попадет в релизную сборку мессенджера в ближайшее время. Пока неизвестно, будет ли эта фишка доступна в версиях для Android, macOS, Windows, или для пользователей iOS 14 и старше.
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А лучше — тумблер отключения приема голосовых вообще.
Но согласен, было бы круто, а то иногда смотришь чат, а там одни голосовые. :/